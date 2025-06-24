Xiaomi 15s Pro сравнили с 15 Ultra по качеству камер

В одном из выпусков на YouTube-канале Technotin продемонстрировали, как в разных условиях снимают фото и видео Xiaomi 15 Ultra и 15s Pro.

© YouTube/Technotin

При видеосъёмке на фронтальную камеру в 4К 60 к/с у Xiaomi 15s Pro небо пересвечивается, тогда как у 15 Ultra этой проблемы нет. Ультраширик имеет больший угол обзора тоже на Ultra, но 15s Pro позволяет снимать с чёткой картинкой намного ближе.

На Ultra доступен 30-кратный зум, а на 15s Pro - 15-кратный. В целом же видео получается более качественным на 15 Ultra.

С точки зрения фото главное отличие 15 Ultra от 15s Pro - экспозиция. Также у Ultra лучше оптика и цветопередача.

Примеры снимков с обоих смартфонов - ниже (слева - 15 Ultra, справа - 15s Pro).

© Technotin

© Technotin

© Technotin

© Technotin

© Technotin

© Technotin

© Technotin

© Technotin

© Technotin

© Technotin

© Technotin

© Technotin

© Technotin

© Technotin

Вывод

У Xiaomi 15 Ultra оказалась действительно лучшая камера. Однако разница между ним и 15s Pro незначительна. Так что можете брать любой из этих смартфонов для съёмки фото и видео.