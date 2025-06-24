SpaceX запустила в космос первый квантовый компьютер-спутник

Впервые в истории в космос был запущен фотонный квантовый компьютер — прорывной шаг в развитии квантовых технологий. Устройство размером с обувную коробку, созданное международной командой под руководством Филипа Вальтера из Венского университета, стартовало 23 июня 2025 года на ракете Falcon 9 с базы Ванденберг (Калифорния) в рамках миссии Transporter-14 от SpaceX.

© SpaceX

Квантовый процессор должен начать работу на высоте около 550 км над Землей. Среди 70 полезных грузов, включая микроспутники и капсулы, именно этот мини-компьютер привлек внимание научного сообщества — он может кардинально изменить методы обработки данных в космосе.

«Теперь у нас есть знания и опыт для дальнейших экспериментов в космосе, будь то фундаментальная квантовая физика или практические приложения», — отметил руководитель проекта Филип Вальтер.

Что делает этот запуск особенным?

1. Первый в мире квантовый компьютер в космосе

Это фотонный (оптический) квантовый компьютер: он выполняет вычисления с помощью фотонов — частиц света. Устройство использует аналоговый способ обработки данных — с помощью света и его волновых свойств, таких как интерференция и дифракция. Это позволяет ему особенно эффективно выполнять сложные вычисления, например, преобразование Фурье или свертку — математические операции, которые широко применяются при обработке изображений, распознавании сигналов и анализе данных.

2. Квантовые «периферийные вычисления»

Компьютер сможет обрабатывать данные прямо на борту, что избавляет от необходимости отправлять необработанную информацию на Землю. Это сокращает энергозатраты и время отклика. Пример — моментальное обнаружение лесных пожаров.

3. Инженерный подвиг

Квантовое оборудование чрезвычайно чувствительно к условиям окружающей среды. Чтобы выдержать перепады температур, вибрации и радиацию, команда разработала защищённую систему, собрав её в стерильных условиях за рекордные 11 рабочих дней.

4. Путь к новым применениям

Спутник протестирует, как долго квантовые системы могут сохранять работоспособность в экстремальной космической среде. Успешный результат откроет двери к применению квантовых компьютеров в задачах наблюдения Земли, мониторинга климата, связи и даже фармацевтики.

Что было на борту вместе с ним?

В рамках миссии Transporter-14 были запущены также:

Capella-17 — радиолокационный спутник,

Otter Pup 2 — модуль Starfish Space для экспериментов по стыковке, возвращаемая капсула Varda Space для производства лекарств на орбите,

Nyx от The Exploration Company с останками и ДНК (партнёр Celestis).

Ракета Falcon 9 успешно посадила свою первую ступень на дрон-корабль в Тихом океане — это был ее 26-й полет, а развертывание всех спутников заняло почти два часа.