Ученые впервые измерили магнитное поле «старшей сестры» Солнца

Астрофизики впервые измерили магнитное поле β Южной Гидры — близкой к нам стареющей звезды-субгиганта, аналога Солнца, результатами чего — несколько неожиданными — поделились в журнале Astronomy & Astrophysics.

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«В последние годы мы обнаружили, что эволюция магнитной активности звезд гораздо сложнее, чем считалось ранее. Изучение солнцеподобных звезд, таких как β Южной Гидры, особенно на разных этапах их эволюции, крайне важно для понимания того, как стареют звезды и их системы», — пояснила астроном Анжела Сантос из Института астрофизики и космических наук в Португалии (IA).

β Южной Гидры — одна из самых ярких звезд южного неба, видимых невооруженным глазом, и одна из самых изученных после Солнца. Будучи немного массивнее нашего светила и находясь на более поздней стадии жизненного цикла, она удобна в качестве модели для понимания грядущего превращения Солнца в субгигант.

Несмотря на возраст, звезда демонстрирует признаки магнитного цикла, похожего на солнечный, — неожиданное явление для светила на этой стадии эволюции. Команда получила высокоточные спектрополяриметрические данные с помощью инструмента HARPSpol на 3,6-метровом телескопе Европейской южной обсерватории в обсерватории Ла-Силья (Чили). Эти наблюдения позволили впервые напрямую оценить поверхностное магнитное поле β Hyi.

Сопоставив измерение магнитного поля с параметрами звезды, полученными в предыдущих исследованиях (включая недавние фотометрические данные миссии TESS), исследователи рассчитали текущее магнитное торможение β Hyi — процесс потери углового момента из-за магнитного ветра.

«Наш анализ показывает, что магнитное торможение β Hyi в несколько раз сильнее, чем у Солнца. Это явный признак наличия крупномасштабного динамо, что удивительно для субгиганта», — рассказала Сантос.

Это открытие подтверждает новую гипотезу «возрожденного динамо», согласно которой по мере расширения внешних слоев после затишья, характерного для среднего возраста, субгиганты могут вновь наращивать магнитную активность.

«Такое поведение бросает вызов традиционным представлениям о магнитной эволюции звезд и делает β Южной Гидры эталоном для проверки и уточнения моделей магнитного торможения и эволюции динамо у старых солнцеподобных звезд», — заметил профессор Тьяго Кампанте, руководитель группы исследования звездной астрофизики IA. «Это также имеет значение для планетных систем, поскольку β Hyi, похоже, вновь запустила свое магнитное поле, что потенциально ухудшает космическую погоду для близлежащих планет», — добавил соавтор исследования Рикардо Гафейра из Коимбрского университета.

Как «старшая сестра» Солнца, β Южной Гидры дает представление о магнитном будущем нашей звезды и, возможно, служит предостережением для планет, вращающихся вокруг таких «выходящих на пенсию» светил.