Ученые описали сенсорную систему и обоняние осьминогов

Американские ученые описали сенсорную чувствительность и обоняние осьминогов. Исследование показало, что осьминоги способны определять химические сигналы окружающей среды благодаря своим присоскам. Исследование опубликовано в журнале Cell.

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Многие морские животные, включая осьминогов, имеют обонятельные органы, которые обнаруживают растворимые в воде химические вещества. Однако плохо растворимые вещества, например оставляемые ядовитой добычей, требуют прямого контакта для распознавания. Ранее ученые заметили, что осьминоги могут различать объекты простым прикосновением и таким образом избегать употребления неподходящей пищи. Несмотря на эти наблюдения, точный механизм работы такой сенсорной системы был неизвестен.

Команда ученых исследовала присоски калифорнийских двупятнистых осьминогов (Octopus bimaculoides) на молекулярном уровне, чтобы обнаружить рецепторы, которые могут быть ответственны за высокую восприимчивость животных. Затем они измерили электрическую активность клеток для проверки чувствительности рецепторов к различным видам химических соединений.

Исследователи выяснили, что на поверхности присосок у осьминогов расположены особые хемотактильные рецепторы — уникальные белки, которые помогают животному не просто ощущать вкус, но и избирательно распознавать разные химические соединения. При этом рецепторы чувствительны как к растворимым, так и к плохо растворимым веществам и работают автономно от центральной нервной системы осьминога — информация обрабатывается как бы локально в конечностях и не задействует головной мозг. Это дает осьминогу возможность предварительно оценить объект, прежде чем он примет решение захватить его или проплыть дальше.

Исследование показало, что осьминоги являются обладателями сложной и организованной системы обоняния и обработки природных сигналов. Эта система обеспечивает осьминогам большое преимущество при охоте и общую гибкость при взаимодействии с окружающей средой. Биологи подчеркивают, что их работа повышает понимание о нейробиологии беспозвоночных животных и открывает новые перспективы в изучении биосенсорных технологий.