Amazon подтвердил слухи об экране iPhone 17

Интернет-магазин Spigen на Amazon India, похоже, подтвердил слухи об увеличенном дисплее в будущих моделях iPhone 17.

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В описании защитного стекла EZ Fit для iPhone указана совместимость с iPhone 16 Pro, iPhone 17 и iPhone 17 Pro — все с диагональю 6,3 дюйма.

Если информация верна, базовый iPhone 17 получит экран такого же размера, как и у Pro-версии. Однако, по данным инсайдеров, различия между ними сохранятся — Pro, как и раньше, предложит панель с более высоким качеством и частотой обновления.

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Напомним, в актуальной линейке iPhone 16 базовая модель имеет экран 6,1 дюйма, а Pro — 6,3 дюйма. Plus-версия — 6,7 дюйма, а Pro Max — 6,9 дюйма.

Согласно утечкам, iPhone 17 и 17 Pro получат 6,3-дюймовые дисплеи, новый iPhone 17 Air (возможно, замена Plus) — 6,6 дюйма, а Pro Max сохранит 6,9 дюйма.