Ученые обнаружили более 100 новых видов ядовитых червей

Ученые, исследовавшие побережье Омана, сообщили об открытии 107 новых видов червей. Об этом они рассказали в статье, опубликованной в журнале PeerJ.

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По словам исследователей, уникальная экосистема региона способствовала появлению видов, не встречающихся больше нигде в мире. Ученые отметили, что из-за микроскопических размеров этих червей их идентификация возможна только с помощью анализа ДНК. Они уточнили, что обнаруженные черви являются хищниками, использующими яд для охоты.

Авторы статьи подчеркнули, что изучение этого яда может способствовать разработке новых лекарств, однако мир червей изучен лишь на 10 процентов, а исследования в основном сосредоточены в Европе и Америке, говорится в журнале.

Международная группа исследователей из Национального музея естественной истории, а также университетов Дрекселя, Северной Каролины, Джеймса Кука и Щецина обнаружила ранее неизвестный вид плоских червей — Amaga pseudobama. По словам ученых, их распространение может представлять потенциальную угрозу для человека.