Перечислены признаки приближения смерти

Специалисты Итальянского общества паллиативной помощи обратили внимание, что у людей, находящихся на пороге смерти, вне зависимости от причины смерти, наблюдаются схожие симптомы. Они становятся беспокойными, перестают спать, а после теряют интерес к окружающему миру.

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У людей, находящихся на пороге смерти, наблюдаются схожие поведенческие привычки вне зависимости от причины смерти.

Такое заявление сделали врачи Итальянского общества паллиативной помощи.

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Так, у большинства пациентов отмечаются нарушения в режиме сна. Сначала они начинают спать дольше обычного, а когда режим сбивается, перестают спать по ночам. При этом они становятся тревожными и беспокойными, начав осознавать, что доживают последние дни. На последних этапах отмечаются отстраненность от мира, апатия, отказ от еды и воды.

Что касается физических проявлений, специалисты рассказали, перед смертью у человека может подняться температура тела, повышается потливость. В ряде случаев происходит обратное - заметное снижение температуры тела, особенно рук, ног, ступней.

Дыхание меняется и становится поверхностным и нерегулярным, появляются хрипы.

«Перечисленные изменения являются естественной частью умирания, главное, сохранять спокойствие», - подчеркнули врачи.

Ранее группа международных исследователей пришла к выводу, что смерть организма не обязательно означает полное прекращение человеческого существования. Также ученые рассказали, что ждет человека после смерти.