Появились фото новых смарт-часов Samsung

Инсайдер Эван Бласс опубликовал официальный рендер новой линейки умных часов Samsung — Galaxy Watch 8. Судя по изображениям, нас ждёт заметное обновление дизайна всей серии.

© Ferra.ru

Базовая Galaxy Watch 8 получила корпус с ровным стеклянным верхом (вероятно, сапфировым), двумя кнопками справа и динамиком слева. Модель показана в классическом чёрном цвете.

© GSMArena

Galaxy Watch 8 Classic возвращает вращающийся безель, окружающий 1,5-дюймовый экран, и обзаводится тройной клавишной системой управления — по аналогии с Galaxy Watch Ultra. Центральная кнопка напоминает заводную головку, но пока неясно, будет ли она вращаться.

© GSMArena

А вот Galaxy Watch Ultra 2, судя по фото, получит титановый корпус серого цвета, синие и оранжевые акценты на безеле и кнопках, а также ярко-оранжевую центральную клавишу.

© GSMArena

Все три модели, по слухам, будут работать на чипсете Exynos W1000, получат поддержку LTE и свежую Wear OS 6. Презентация ожидается 9 июля — одновременно с Galaxy Z Fold 7 и Flip 7.