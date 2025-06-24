Ученые из России разработали новый метод выявления опасной болезни

Московские ученые разработали высокоточный метод диагностики бруцеллеза, опасного инфекционного заболевания домашнего скота, которое может передаваться человеку. Результаты исследования опубликовали в журнале Communications Chemistry.

До этого надежные и доступные методы диагностики отсутствовали, а существующие часто давали ложноположительные результаты. Специалисты предложили использовать циклический β-D-глюкан (полисахарид B вместо О-полисахарида, который вызывает ложноположительные реакции.

Они синтезировали олигосахарид из пяти мономеров, соединили его с бычьим сывороточным альбумином для иммуногенности и ввели кроликам. В результате у животных выработались специфические антитела. Этот метод позволит точно диагностировать бруцеллез и проверять мясомолочную продукцию, что снизит экономические потери от уничтожения здоровых животных из-за ложноположительных тестов, говорится в материале.

Бруцеллез, вызываемый бактериями Brucella, поражает коров, коз, свиней и овец и опасен для человека через контакт с животными или зараженные продукты, такие как молоко и сыр. Без лечения бактерии могут поразить все органы и ткани.

Ранее ученые пришли к выводу, что три новых вида глубоководных морских пауков выращивают на своих телах бактерии, питающиеся метаном. Соответствующее исследование опубликовано в PNAS. Эти пауки относятся к роду Sericosura и обитают исключительно у источников метана.