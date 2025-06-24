Раскрыта особенность токсичного грибка из древних гробниц

Смертельно опасный грибок, который встречается в древних гробницах, может помочь в лечении рака крови. К такому выводу пришли ученые из Пенсильвании и Техаса.

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Аспергилл желтый (Aspergillus flavus) размножается в почве и поражает зерновые, бобовые и орехи. Предыдущие исследования показали, что он может быть связан с так называемым «проклятием фараонов». Грибок поражал археологов, изучавших захоронения древних царей, что могло привести к летальному исходу.

Новая научная работа гласит, что аспергилл желтый имеет лечебный эффект. Ученые установили, что он вырабатывает особые молекулы – асперигимицины. Две из четырех таких молекул при тестировании на лейкозных клетках продемонстрировали мощное противораковое воздействие.

Затем исследователи усовершенствовали асперигимицины, добавив к ним липид – молекулу жира. После этого они начали справляться с лейкозными клетками так же эффективно, как одобренные лекарственные препараты.

Ученые считают, что асперигимицины воздействуют на структуры, ответственные за деление клеток. Этот процесс приводит к мутации здоровых клеток в раковые.

Команда также обнаружила, что ген SLC46A3 помогает молекулам выходить из лизосом – крошечных «мешочков», в которых накапливаются поступающие в клетки вещества. Он действует как «ворота», позволяя асперигимицинам и другим циклическим пептидам проникать в клетки.

При этом асперигимицины оказались эффективны только против лейкоза. Они не оказали никакого воздействия на клетки рака молочной железы, печени или легких. Ученые заключили, что они нарушают деление только определенных типов раковых клеток, сообщает Nature Chemical Biology.

Ранее стало известно, что японские ученые нашли в лиственном кустарнике вещество против ВИЧ-инфекции. Растение известно под научным названием Daphne pseudomezereum. Оно входит в семейство тимьяновых (Thymelaeaceae), насчитывающее более 50 родов и 800 видов.