Черный айсберг у берегов Канады озадачил ученых

В холодных водах у побережья Канады учёные обнаружили редчайшее природное явление – айсберг глубокого тёмного оттенка, приближающегося к чёрному. Как сообщает ScienceAlert, подобные ледяные гиганты встречаются крайне редко, и их появление всегда вызывает бурные дискуссии в научных кругах. Исследователи предполагают, что необычный цвет может быть следствием уникальных условий формирования льда или наличия в его структуре минеральных или органических примесей, попавших в лёд тысячи лет назад.

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Главная загадка – происхождение аномальной окраски. Одной из рабочих версий является теория о вулканическом пепле, который мог покрыть ледник во время извержения много веков назад. Однако для подтверждения этой гипотезы потребуются сложные лабораторные анализы. Другое предположение связывает цвет айсберга с высокой концентрацией тёмных водорослей или донных отложений, вмороженных в лёд в процессе его формирования, пишет ianed.ru.

Изучение чёрного айсберга может дать новые данные о климатических изменениях. Учёные отмечают, что подобные аномалии помогают лучше понять процессы, происходящие в арктических экосистемах. Каждый такой необычный айсберг – это своеобразная капсула времени, хранящая информацию о состоянии океана и атмосферы в далёком прошлом. Результаты исследований могут пролить свет на механизмы таяния ледников и их влияние на глобальный климат.