Casio представила премиум-часы G-Shock стоимостью €3300

Casio анонсировала выход новых флагманских часов G-Shock MRG-B2000RG-3A в Европе — модель поступит в продажу в июле 2025 года в Германии, Испании и Нидерландах по цене €3300.

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Часы входят в премиальную серию MR-G и сочетают в себе традиционную японскую эстетику с современными технологиями. Корпус и безель выполнены из титана с обработкой kurogane-iro — тёмно-зелёным оттенком, использовавшимся в японских доспехах.

Покрытие DLC и уникальная кристаллическая текстура делают дизайн особенно выразительным. Циферблат украшен узором в виде панциря черепахи, а метки стилизованы под клинки катан.

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MRG-B2000RG-3A защищены от ударов, магнитных полей и выдерживают давление до 20 бар. Они оснащены солнечной батареей (до 26 месяцев автономной работы), Bluetooth, радиосинхронизацией времени, LED-подсветкой, сапфировым стеклом и ремешком из фторкаучука с традиционным узором Bishamon Kikko.

Также доступны функции мирового времени, секундомер, таймер, будильник и календарь до 2099 года.