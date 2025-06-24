На раскопках в Италии нашли огромную мраморную голову

В районе Форума Траяна в Риме (Италия) была найдена монументальная мраморная голова. Находка представляет собой изображение взрослого мужчины с пышной шевелюрой вьющихся волос и сосредоточенным выражением лица.

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Обнаружили голову в ходе раскопок на Виа Алессандрина, в южной части Императорской площади, на территории, где некогда располагался Портик Трисигментата — величественная колоннада с тремя проходами и мраморными колоннами, достигавшими 12 метров в высоту. Расположенный к северу от базилики Ульпия, портик служил впечатляющим входом на Форум Траяна, возведенный Аполлодором Дамасским в период с 107 по 112 годы нашей эры. Здесь находились статуи, рельефы и трофеи, добытые в сражениях.

Предполагается, что голова могла быть частью колоссальной статуи, украшавшей Портик, однако она не была обнаружена на своем первоначальном месте. Она была вмурована в средневековый слой кирпича и известкового раствора, и использовалась в качестве строительного материала при возведении фундамента несколько столетий спустя.

Личность, изображенная на скульптуре, пока не установлена, но археологи высказывают предположение, что это может быть изображение бога вина Диониса. Аналогичная голова с атрибутами этого бога (листья плюща и соцветия) была найдена в этой местности много лет назад. Другая версия заключается в том, что это императорская фигура, возможно, Траяна или одного из его преемников. Тонкая работа, выразительность лица, внушительные размеры и высокое качество мрамора указывают на официальную императорскую статую. В ней прослеживаются общие черты с официальным портретом Траяна — пропорции лица, строение костей, приподнятые уголки глаз, волнистые волосы — относящиеся к периоду его правления между 105 и 115 годами нашей эры, совпадающему со временем строительства форума.

В ближайшие месяцы скульптура будет подвергнута тщательному изучению и консервации. Петрографический анализ, возможно, позволит пролить свет на вопросы о ее происхождении. После завершения исследований голова будет выставлена на обозрение в Музеях Императорских форумов.