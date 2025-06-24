Разгадана тайна уничтожения статуй женщины-фараона Хатшепсут

Канадские археологи из Университета Торонто опровергли давнюю теорию о причинах разрушения статуи легендарной египетской царицы Хатшепсут. До недавнего времени считалось, что ее образы были уничтожены по приказу ее преемника Тутмоса III ради мести. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

© The Metropolitan Museum of Art

Новый анализ архивных материалов раскопок 1920-х годов показывает, что повреждения могли быть частью традиционного ритуала «дезактивации» статуй, распространенного в Древнем Египте.

Специалисты изучили неопубликованные полевые заметки и фотографии из Дейр-эль-Бахри, где были обнаружены фрагменты статуй Хатшепсут.

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Оказалось, что многие изваяния царицы сохранили лица практически нетронутыми, а повреждения были сосредоточены в уязвимых точках (шея, талия, колени). Кроме того, часть разрушений произошла из-за повторного использования статуй в более поздние периоды.

«Это соответствует практике ритуальной нейтрализации статуй, а не актам вандализма», — пояснили специалисты.

Древние египтяне намеренно повреждали монументы почившим правителям, чтобы лишить их силы. Аналогичным образом были частично разрушены скульптуры других фараонов.

Хатшепсут правила Египтом около 22 лет (1479–1458 до н.э.). Период ее владычества вошел в историю как время успешных завоеваний и масштабных строительных проектов, включая знаменитый храм в Дейр-эль-Бахри.