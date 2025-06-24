«Мертвый» спутник NASA подал сигнал впервые за 60 лет

Выведенный из строя почти 60 лет назад спутник НАСА внезапно подал радиосигнал. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на платформе препринтов arXiv.

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В материале говорится, что таинственный радиосигнал, который был обнаружен летом 2024 года, обескуражил астрономов Университета Кертина (Австралия). Всплеск был локализован с помощью анализа временных задержек ближнего поля, его источником оказался давно выведенный из эксплуатации американский спутник Relay 2.

Телекоммуникационный спутник Relay 2 был запущен НАСА в 1964 году. Он прекратил свое существование 9 июня 1967 года, когда вышел из строя последний из двух его транспондеров. Австралийские ученые полагают, что «мертвый» спутник подал сигнал из-за столкновения с космическим мусором или электростатического разряда.

Сигнал оказался очень коротким — всего 30 наносекунд.

«Мы были очень взволнованы, думая, что, возможно, обнаружили новый пульсар или какой-то другой объект», — рассказал астроном Клэнси Джеймс.

Однако в ходе анализа им удалось подтвердить, что его источником оказался дрейфующий в космосе Relay 2.

В конце июня канадские ученые заявили, что астероид 2024 YR4 уничтожит множество спутников, если столкнется с Луной. Однако на данный момент вероятность такого события составляет всего 4,3 процента.