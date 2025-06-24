Ученые: "чужие" звезды могут изменить климат Земли

Астрофизики Ричард Зиби и Дэвид Эрнандес опубликовали работу, в которой пытаются доказать, что на климат Земли влияют проходящие мимо Солнечной системы звезды. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

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Тот факт, что мы с вами никогда не видели чужой звезды, пролетающей по нашему небосводу в опасной близости, означает лишь то, что человечество существует на Земле ничтожно мало времени по сравнению с возрастом Вселенной. На самом деле звезды часто заглядывали к нам в гости и заглянут еще много раз. И каждый такой визит будет нарушать хрупкий баланс между нашим Солнцем, ее планетами и их спутниками.

Самое "свежее" событие такого рода – это проход мимо Солнечной системы звезды Шольца, который произошел 70 тысяч лет назад – по астрономическим меркам буквально позавчера. Человечество в это время вышло за пределы Африки, стало шить одежду из шкур, научилось поддерживать огонь и только начало распространяться по планете. Звезда Шольца – это небольшая двойная система в созвездии Единорога, примерно в 20 световых годах от нас. Но 70 тысячелетий назад основная звезда из этой пары (красный карлик WISE 0720-0846 A) оказалась на расстоянии меньше одного светового года от Солнца. Пара светил прошла мимо, зацепив лишь внешние слои Облака Оорта – области, где обитают долгопериодические кометы и прочий мусор, оставшийся от строительства Солнечной системы. Звезда Шольца наделала на этой свалке немало шума, изменив орбиты комет и столкнув с привычного пути астероиды. Но на Землю это пока не повлияло – первые последствия этих смещений мы сможем наблюдать в виде появления новых долгопериодических комет только через 2 миллиона лет.

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Ученые из Гавайского и Йельского университетов провели 400 симуляций виртуальной модели нашей системы, отрабатывая сценарии прохождения звезд мимо нее. И подавляющее большинство таких событий привели к изменениям в климате компьютерной Земли. Исследователи полагают, что самым заметным таким изменением в реальном мире был палеоцен-эоценовый тепловой максимум (ПЭТМ), случившийся примерно 56 миллионов лет назад. Тогда глобальная температура на Земле поднялась на 5–8°C, и этого оказалось достаточным для массового выброса углерода в атмосферу и океаны. Влияние на биосферу планеты оказалось колоссальным. Многие морские организмы вымерли, тропические и субтропические регионы расширились в сторону полюсов. Правда, для нас это событие имело и положительные стороны: освободившиеся экологические ниши постепенно заняли млекопитающие и, в частности, приматы.

На вопрос, произойдет ли что-либо похожее в будущем, у ученых есть однозначный ответ – да, произойдет. Ожидается, что оранжевый карлик Глизе 710 приблизится к Земле на расстояние 0,1663 светового года. Вероятность того, что он пройдет через Облако Оорта, составляет 86%, и, по мнению некоторых исследователей, это может вызвать появление роя новых комет во внутренней части Солнечной системы, а также изменения в климате Земли, оценить которые пока никто не способен. Успокаивает только одно – все это произойдет примерно через 1,29 миллиона лет.

Пока теория о влиянии проходящих звезд на климат – это всего лишь предположение, подтвердить или опровергнуть которое невозможно: у человечества сегодня нет вычислительных мощностей, позволяющих достоверно смоделировать перемещение и взаимное влияние такого количества объектов в такие длительные сроки. Поэтому тревожные заголовки о приближающейся звезде, которая испепелит все живое на Земле, вполне можно игнорировать.

Хотя...