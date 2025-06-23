Ученые раскрыли технологию первобытных ювелиров каменного века

Международная группа ученых из Финляндии, Великобритании, Нидерландов и других стран раскрыло тайну древних мастеров каменного века, добывавших зубы животных для создания украшений. Работа пролила свет на культурные традиции доисторических общин Северо-Восточной Европы. Исследование опубликовано в научном журнале Archaeological and Anthropological Sciences (AAS).

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Археологи сосредоточились на анализе более 2000 зубов животных, обнаруженных на кладбище Звейниеки в Латвии (7500–2500 гг. до н. э.). Проведя серию экспериментов, исследователи выяснили, что наиболее эффективными методами извлечения зубов были влажная варка и пропаривание в яме. Эти способы не только сохраняли целостность зубов, но и делали мясо пригодным в пищу, а кости — готовыми для изготовления подвесок.

«Это был не случайный процесс, а тщательно продуманная технология, встроенная в повседневные практики», — пояснил доктор Айя Мацане, руководивший исследованием.

Полученные данные свидетельствуют, что создание изделий из зубов животных было сложным, многоэтапным процессом, тесно связанным с культурными традициями древних общин. Извлечение зубов оказывалось не просто утилитарной задачей, но важной частью погребальных ритуалов и социальных практик.

Ученые надеются, что их открытия вдохновят дальнейшие исследования древних технологий, включая сравнение методов обработки зубов животных и человека.