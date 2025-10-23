Какие животные могут задерживать дыхание дольше всех?

Морские и речные животные способны задерживать дыхание и оставаться под водой невероятно долго, но какой вид способен нырять дольше прочих? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

По факту, время, которое животные могут провести под водой, прямо зависит от того, зачем они погружаются. Между выживанием под водой и задержкой дыхания есть разница. Например, некоторые животные могут оказаться под водой без возможности моментально вынырнуть: определенные виды муравьев могут выживать без кислорода несколько часов, если придется, но никто из них не нырнет по доброй воле дольше чем на минуту.

Помимо этого, для того, чтобы задерживать дыхание, животным нужны легкие, не говоря уже о том, что некоторые существа с легкими, не имеющие жабр, могут дышать через кожу.

Абсолютными чемпионами по длительности погружения среди животных с легкими являются специфические виды пресноводных черепах, такие как американская болотная черепаха. Они впадают в спячку на дне водоемов на зиму и не всплывают на поверхность месяцами, что позволяет им выжить даже под коркой льда. Черепахи — хладнокровные рептилии, и в периоды заморозков их метаболизм замедляется, что позволяет им экономить энергию и потреблять меньше кислорода. Но здесь стоит отметить, что эти черепахи «жульничают» и впитывают небольшие объемы кислорода в воде через задний проход — или клоаку.

Размер также имеет значение в способности задерживать дыхание. Как правило, чем больше животное, тем дольше оно может обходиться без воздуха. Если брать млекопитающих, то рекорд принадлежит киту-клюворылу, который смог продержаться под водой 222 минуты — или 3,7 часа. Другие киты тоже отличились впечатляющими результатами. Зубатые плавуны ныряли на 153 минуты, а кашалоты — на 138 минут.

Киты обладают способностью задерживать дыхание на целые часы благодаря ряду адаптаций, включая замедленное сердцебиение и метаболизм; они также умеют перенаправлять кровообращение и временно отключать свои внутренние органы, включая печень и почки. Кроме того, они могут держать внутри организма большой объем кислорода с помощью дыхательных протеинов в мускулах и крови. А если и этого мало, то киты способны переключаться на анаэробный метаболизм и генерировать энергию вообще без кислорода.

Хотя киты выходят лидерами в состязании среди млекопитающих, крупные хладнокровные животные по-прежнему остаются вне конкуренции. Так, австралийские узкорылые крокодилы могут нырять под воду на срок до 402 минут, или 6,7 часов, если на поверхности водоема присутствует какая-либо угроза. А головастые морские черепахи вообще задерживают дыхание на 610 минут — или 10,2 часа. У хладнокровных видов есть многие из тех же адаптаций, что встречаются у теплокровных млекопитающих, но они экономят энергию благодаря тому, что им не нужно обогревать собственный организм.