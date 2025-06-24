Эликсир молодости обнаружили в лесу России

В российском лесу обнаружили редчайший гриб, продлевающий молодость. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника «Хакасский».

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Отмечается, что необычную находку сделала научный сотрудник Института экологии растений и животных РАН Светлана Мещерягина. Она обнаружила гриб, известный как «молодильный», или «ведьмин котел», на охраняемой территории заповедного заказника Позарым в Республике Хакасия и запечатлела на фото.

Как рассказали специалисты, перед исследователем оказалась саркосома шаровидная — редкий вид, включенный в Красную книгу России. Это первый зафиксированный случай появления гриба в этом регионе.

Гриб получил сказочное прозвище благодаря своей внешности: он действительно напоминает миниатюрный котел с желеобразной массой внутри. Именно это «студенистое содержимое», по народным поверьям, и обладает омолаживающим действием.

По словам экспертов заповедника, «начинка» плодового тела содержит жирные кислоты и аминокислоты, которые, как считают некоторые, могут благотворно влиять на кожу. Сам гриб встречается крайне редко — найти его в дикой природе считается большой удачей даже для профессиональных микологов.

Ранее сообщалось, что в одной части России начался настоящий «грибной бум» — подобная «грибная волна» в начале лета случается не чаще раза в 10-15 лет. По словам микологов, времени для тихой охоты осталось совсем немного, она продлится максимум до конца июня.