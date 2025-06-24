Honor представит самый тонкий складной смартфон в мире

HONOR совсем скоро анонсирует Magic V5 — флагманский складной смартфон толщиной всего 8,8 мм в закрытом виде, что сделает его самым тонким среди себе подобных в мире.

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Для сравнения, предыдущий рекордсмен, Magic V3, имел толщину 9,2 мм. Презентация устройства состоится 2 июля.

Вес новинки составит 217 г, что легче многих обычных флагманов, включая Galaxy S25 Ultra (218 г) и iPhone 16 Pro Max (227 г).

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При этом смартфон укомплектован батареей на 6100 мАч с поддержкой 66 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки, что особенно впечатляет для столь тонкого корпуса.

По утечкам, Magic V5 получит Snapdragon 8 Elite, 6,45-дюймовый внешний и 8-дюймовый основной дисплеи, тройную камеру (50+50+64 Мп или 50 Мп телеобъектив), селфи-камеры по 20 Мп и водозащиту IP68/IP69. Среди прочего — ИК-порт, NFC и боковой сканер отпечатков.