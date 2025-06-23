Археологи нашли редкую шкатулку с сокровищами знатной женщины-викинга

Археологи из датского музея Моэсгора (Moesgaard Museum) обнаружили 30 могил эпохи викингов, датируемых 800–1050 годами н.э. Захоронение, найденное рядом с деревней Лисбьерг, указывает на связь с богатым поместьем викингов и, возможно, с представителями датской знати.

© Moesgaard

«Место захоронения, скорее всего, связано с поместьем эпохи викингов в Лисбьерге, которое находится менее чем в километре отсюда», — говорит археолог Мадс Равн из Moesgaard. «Найденные предметы указывают на то, что похороненные здесь были людьми с высоким статусом — возможно, расширенной семьей, владевшей этой усадьбой».

Но археологи также обнаружили признаки социальной неоднородности: могилы различаются по размеру и составу погребального инвентаря. Это может означать, что здесь покоятся как дворяне, так и, вероятно, их слуги или порабощенные люди.

По оценкам специалистов, большинство могил датируются X веком и относятся к языческим традициям. Более того, одно из захоронений может принадлежать графу или управляющему короля Харальда Синезубого — правителя, известного объединением Дании, обращением ее в христианство и завоеванием Норвегии. Именно его имя позже вдохновило разработчиков на название беспроводной технологии Bluetooth.

Редкая шкатулка — как капсула времени

Одной из главных находок стала редкая деревянная шкатулка размером приблизительно 32x32 см, оставленный в земляном блоке для более щадящих лабораторных раскопок. Согласно рентгеновским снимкам, изделие выполнено из дуба, украшено изящными заклепками и имеет сложный замок. Внутри археологи обнаружили жемчуг, иглу, золотую нить, ножницы длиной 14 см, серебряный шарик, зубы, кости и, возможно, брошь.

Связь с королевской властью

Исследователи считают, что шкатулка принадлежала высокопоставленной женщине. Подобных находок крайне мало: один похожий предмет был найден в Халдуме, всего в 12 км от Лисбьерга. Кроме того, декоративная фурнитура новоой шкатулки схожа с богатой коробкой IX века, известной как «шкатулка из Бамберга», которая ныне хранится в Баварском национальном музее в Мюнхене.

Визуализация того, как может выглядеть этот тип шкатулки.