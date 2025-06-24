В России нашли дешевую замену графиту в аккумуляторах

Российские ученые из Сколтеха обнаружили, что полиароматические углеводороды с добавлением металлов могут стать эффективной альтернативой графиту в аккумуляторах. Эти органические материалы демонстрируют в 1,2−2,6 раза большую ёмкость по сравнению с традиционными графитовыми электродами.

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Современные литий-ионные аккумуляторы используют графитовые аноды, для производства которых требуется нагрев до 3000 °C. Это увеличивает стоимость и усложняет процесс изготовления. Органические материалы, такие как нафталин, антрацен, тетрацен и пентацен, не только дешевле, но и обладают лучшими характеристиками.

Учёные экспериментировали с добавлением различных металлов — лития, натрия, кальция, магния, рубидия и калия — в структуру полиароматических углеводородов. Наилучшие результаты показали комбинации тетрацена и пентацена с кальцием, литием или натрием. Эти соединения сохраняли стабильный объём при высокой ёмкости.

Как отмечают исследователи, переход на органические материалы может значительно удешевить производство аккумуляторов и повысить их эффективность.