Магнитные бури начнутся на Земле 25 июня

Магнитные бури начнутся на Земле в среду, 25 июня. Причиной их возникновения стала корональная дыра, образовавшаяся на Солнце. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (РАН).

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Корональная дыра появилась не сверху или снизу экватора, а проецируется прямо на него, благодаря чему может воздействовать на Землю.

— Начиная с 25-го числа ожидаются продолжительные геомагнитные возмущения. Не исключено, что завтра форма дыры снова поменяется и опять перепишет прогноз, — говорится в сообщении.

Потоки быстрого солнечного ветра дойдут до планеты только через 2–3 дня — за это время они преодолеют дистанцию в 150 миллионов километров при скоростях от 600 до 900 километров в секунду. При этом отклик Земли на воздействие этих потоков пока не известен. Ученые подчеркнули, что форма корональной дыры постоянно меняется, что влияет на прогноз, передает Telegram-канал «Космическая погода — Xras.ru».

20 июня специалисты РАН зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса X. По интенсивности она заняла третью позицию среди взрывов на Солнце в текущем году, уступив событиям 14 мая и 23 февраля.