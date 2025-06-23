В США заявили, что DeepSeek помогает военным Китая

Китайский стартап DeepSeek, специализирующийся на искусственном интеллекте, оказывает поддержку военным и разведывательным операциям Китая, стремясь при этом обойти ограничения США на поставки полупроводников, предназначенных для использования в военных целях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского высокопоставленного представителя.

Как уточняется, компания из города Ханчжоу, которая в начале года привлекла к себе внимание, сообщив, что ее разработки в области искусственного интеллекта не уступают, а в некоторых аспектах даже превосходят передовые решения в этой сфере, предлагаемые американскими компаниями, теперь предлагает помощь, которая выходит за рамки простого доступа к своим разработкам.

Как сообщил представитель властей, DeepSeek пыталась задействовать фиктивные компании в Юго-Восточной Азии для приобретения высокотехнологичных полупроводников, которые не могут быть напрямую экспортированы в Китай в соответствии с действующими нормами США.

DeepSeek без лишнего шума выкатила обновленную ИИ-модель

В числе обвинений, выдвинутых правительством США, есть утверждение о том, что DeepSeek предоставляет данные о пользователях и аналитические сведения о них китайским властям. Это может вызвать беспокойство по поводу защиты личной информации у десятков миллионов людей, которые ежедневно пользуются услугами компании по всему миру.