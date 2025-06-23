Российская военная радиостанция УВБ-76 23 июня транслировала два новых сообщения.

В 11:17 мск станция передала кодированную депешу: НЖТИ 72753 КЛИНОК 0979 2679 МЫСОВЬЮК 9812 8351. В 12:33 было выпущено более короткое сообщение: НЖТИ 61163 БОБИНА 3725 2902, - пишет канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность источника.

УВБ-76 непрерывно работает в эфире с 1975 года. Большую часть времени станция излучает в эфир фоновый сигнал, за что была радиолюбители по всеми миру и разведка НАТО прозвали ее "жужжалкой" (buzzer).

Время от времени жужжание прерывается шифрованными голосовыми сообщениями на русском языке. Во избежание ошибок каждая буква обозначается начинающимся с нее именем. Например, первая группа символов, адресная, в эфире звучит так: Николай-Женя-Татьяна-Иван.

Также по буквам проговариваются и другие слова депеши. Иногда они понятны - как "клинок". Иногда забавны - как транслированный в мае "хрюкостяг". По большей части - загадочны, как "мысовьюк".

Смысл и назначение передач УВБ-76 не разглашаются.

"Информация об этом источнике сигналов не является общедоступной", - ответил Роскомнадзор на официальный запрос RT.

По версии BBC станция связана с автоматической системой ответного ядерного удара "Периметр" и является одним из ее предохранителей, за что УВБ-76 получила второе прозвище, "Радиостанция Судного дня".

"Радиостанция Судного дня" вышла в эфир после призыва ударить по Кремлю

Напомним, накануне ВВС США нанесли удар по ядерным объектам на территории Ирана противобункерными бомбами GBU-57. Воронки от их взрывов видны из космоса.