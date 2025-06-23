Получен радиосигнал - "ровесник" Большого взрыва

Кембриджский университет опубликовал исследование, описывающее особый радиосигнал, создаваемый атомами водорода. Он шел до нас более 13 миллиардов лет, то есть его источник находился в очень ранней Вселенной и возник всего через сто миллионов лет после Большого взрыва.

© Российская Газета

Тот период времени известен как Космический рассвет и считается ключевым поворотным моментом в развитии Вселенной. Предполагается, что именно тогда Вселенная перешла от тьмы к свету, после чего началось формирование первых звезд и галактик. Но до последнего времени даже самые передовые приборы не позволяли туда заглянуть.

И вот теперь международная группа астрономов во главе с учеными из Кембриджского университета описала особый радиосигнал, изучение которого способно дать ранее неизвестную информацию о массах самых ранних звезд.

Исследователи разработали новый метод, позволяющий узнать, как первые звезды и их остатки повлияли на этот сигнал. Кстати, авторы работы называют его 21-сантиметровым сигналом, источником которого являлась почти однородная масса, состоявшая в основном из водорода.

"Это уникальная возможность узнать, как из тьмы возник первый свет Вселенной, - говорит один из авторов работы, профессор Анастасия Фиалкова из Кембриджского института астрономии. - Переход от холодной, темной Вселенной к Вселенной, полной звезд, - это история, которую мы только начинаем понимать".

Поймать сигнал удалось при помощи передовой радиоантенны REACH. Дополнительные данные ученые надеются получить, когда в строй в полном объеме будет введен строящийся сейчас массив радиоантенн Square Kilometer Array (SKA).

"Мы являемся первой группой, которая последовательно моделирует зависимость 21-сантиметрового сигнала от масс первых звезд, включая воздействие ультрафиолетового звездного света и излучения от рентгеновских двойных, образовавшихся после гибели первых звезд, - продолжает Фиалкова. - Эти идеи проистекают из результатов моделирования, которое интегрирует первичные условия Вселенной, такие как водородно-гелиевый состав, созданный Большим взрывом".

При разработке новой теоретической модели ученые изучали, как 21-сантиметровый сигнал реагирует на распределение масс первых звезд, известных как звезды популяции III. Оказалось, что все предыдущие модели недооценивали эту связь, поскольку они не учитывали количество и яркость рентгеновских двойных, то есть систем, состоявших из обычной звезды и коллапсировавшей звезды.