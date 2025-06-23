Археологи расшифровали загадочную надпись на 200-летнем камне

Канадские археологи расшифровали древнюю надпись из 255 символов, обнаруженную в 2018 году рядом с городом Вава. Об этом сообщает британская газета Daily Express.

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Отмечается, что камень с гравировкой находился под землей — его обнаружили после того, как рядом упало дерево, вывернув грунт.

Работу над исследованием проводил Райан Примроуз из Центра археологического образования Онтарио. По его данным, текст был написан рунами — буквами древнего скандинавского алфавита. На камне была высечена христианская молитва «Отче наш» на шведском языке.

Эксперты отмечают, что в XIX веке канадцы нанимали рабочих из Швеции — предположительно, надпись была оставлена одним из приезжих.

Рядом с надписью высечено изображение лодки с 16 пассажирами. Археологи связали картину с образом жизни шведских переселенцев, которые прибыли в Канаду несколько веков назад. По словам Примроуза, камень могли закопать намеренно. По предварительным данным, камню более 400 лет, но подтвержденное присутствие шведоязычных жителей в этом регионе относится только к XIX веку — около 200 лет назад, передает газета.

Ранее археологи обнаружили в деревне Ком-эль-Нугус, в 40 километрах от Александрии, артефакты, которые могут приблизить ученых к разгадке тайны захоронения царицы Нефертити. По словам исследователей, изначально они изучали греческое поселение, но под эллинистическими слоями были найдены более древние строения.