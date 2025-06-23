Названо число смертей после вакцинации от COVID

В 2023 году было зафиксировано 572 случая, которые связаны с применением вакцин против COVID-19, из них как минимум один случай был серьезным. Это составляет 46,7% от общего числа сообщений о вакцинах против COVID-19, сообщает ansa.it со ссылкой на отчет о вакцинах Итальянского агентства по лекарственным средствам (AIFA) за 2023 год.

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В 2,6% случаев, которые были зарегистрированы, произошла смерть пациента. Всего было зафиксировано 36 смертей после применения вакцин против COVID-19. Еще 2 случая смерти были связаны с одновременным применением вакцин против COVID-19 и гриппа, говорится в материале.

Однако, как отмечается, результаты вовсе не свидетельствуют о том, что «вакцина вызвала неблагоприятное явление». Даже после смерти, по словам Роберта Нистико, президента Aifa, «не было установлено никакой связи, за исключением одного предполагаемого случая анафилактического шока».

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В 49% случаев, описанных в отчете, ситуация полностью разрешилась или улучшилась. В 31,4% случаев исход на момент составления отчета был неопределенным, в 7,8% — разрешенным с определенными последствиями, а в 2,6% — смертельным для пациента.

«Ни в коем случае не означает, что была обнаружена причинно-следственная связь между введением вакцины и смертью», — уточняет AIFA.

В конце мая сообщалось, что Китай, Сингапур и Таиланд столкнулись с новой волной коронавируса: в этих трех странах были зарегистрированы сотни тысяч случаев COVID-19, в результате чего только в Таиланде погибло не менее 46 человек.