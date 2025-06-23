Раскрыты опасные последствия столкновения астероида 2024 YR4 с Луной

Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной грозит серьезными последствиями для человечества, заявили ученые. Это событие может произойти 22 декабря 2032 года, его вероятность оценивается в 4,3%.

Астероид называют «убийцей городов. Его размер около 60 метров. При падении на Землю он не вызвал бы глобальной катастрофы, но мог бы причинить значительные разрушения в густонаселенном городе.

Расчеты команды из Университета Западного Онтарио (США) показали, что астероид может врезаться в Луну со скоростью 46 800 км/час и образовать кратер шириной 0,9 км. Это столкновение станет крупнейшим за последние 5 тысяч лет.

По прогнозам ученых, Землю после такого катаклизма осыплет осколками. В зависимости от места падения, к нашей планете направится от 10% до 30% выброшенного материала. Это может повлечь разрушительные последствия для трех тысяч спутников на орбите. Всего за несколько дней будет нанесен ущерб, на устранение которого потребуются десятилетия.

Астероид 2024 YR4 был открыт в декабре 2024 года. Ученые пришли к выводу, что есть большая вероятность его столкновения с Землей. Наблюдения с помощью телескопа «Джеймс Уэбб показали, что космическая скала пролетит мимо нашей планеты, но может врезаться в Луну.

Поскольку на Луне отсутствует атмосфера, последствия удара будут более значительными. Согласно компьютерному моделированию, к Земле выбросит около 10 тысяч тонн фрагментов размером от 0,1 до 10 миллиметров. Частота столкновения космических частиц с Землей будет в 10 1000 раз выше, чем обычно.

Космические частицы опасны для космических аппаратов. Особенно большой ущерб может быть нанесен крупным спутниковым группировкам, таким как Starlink. Одновременный отказ большого количества спутников может вызвать проблемы, которые нелегко устранить, сообщает The Daily Mail.

Ранее ученые заявили, что вокруг Венеры вращается рой скрытых астероидов. Известно около 20 таких объектов. Но эксперты полагают, что на самом деле их гораздо больше. Венера самая близкая к Земле планета. Летящие от нее астероиды представляют угрозу.