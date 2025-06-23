Ученые совершили новое открытие о глубоководных пауках

Три новых вида глубоководных морских пауков выращивают на своих телах бактерии, питающиеся метаном. Соответствующее исследование опубликовано в PNAS.

Эти пауки относятся к роду Sericosura и обитают исключительно у источников метана. В 2021-2023 годах их собрали в Южной Калифорнии и на Аляске.

На экзоскелетах пауков обнаружены бактерии, превращающие метан и метанол в энергию. Эксперименты показали, что пауки питаются этими бактериями. Другие животные, обитающие в метановых зонах, также имеют симбиоз с бактериями, но у морских пауков впервые обнаружены три семейства таких бактерий. Они могут передаваться из поколения в поколение, так как самцы пауков вынашивают яйца с микробиомом. Уточняется, что самцы носят так называемые мешочки с яйцами до 20 дней.

Также сообщается, что данное открытие подчеркивает разнообразие стратегий выживания в экстремальных условиях морских глубин.

Ранее исследователи из Института поведения животных имени Макса Планка в Германии впервые наблюдали в естественных условиях необычное поведение нематод — микроскопических червей, которые являются самыми распространенными организмами на Земле.