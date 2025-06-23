Смоделировано похолодание климата под влиянием внешних факторов

Ученые Уральского федерального университета составили математическую модель, которая учитывает средние значения температуры океана и массы всего льда на планете, и спрогнозировали глобальные изменения климата.

© Российская Газета

"Расчеты показали, что такие непредсказуемые факторы, как прилет астероида, тектоника литосферных плит, извержение вулканов могут привести к переходу от потепления климата к похолоданию и наоборот", - говорится в научной публикации.

Климатически качели для Земли в порядке нормы: данные за последние пять миллионов лет показывают, что были периоды, теплые, холодные и равновесные, и были они как длительными, так и короткими.

"Они никогда в точности не воспроизводились, всегда были разные по интенсивности, времени, что, вероятно, обусловлено сочетанием факторов, влияющих на динамику климата", - считает руководитель работы Дмитрий Александров.

Так, среди известных процессов, влияющих на климат - изменения интенсивности солнечного света, космические явления, вырубка лесов в Амазонии и другие параметры. Одни приводят к длительным изменениям (примерно в сто тысяч лет, а другие - к кратковременным и с меньшими температурными колебаниями.

Очень любопытный результат показала модель уральских физиков: под воздействием внешнего фактора - движение литосферных плит, извержение вулканов, опреснение Мирового океана и других - тенденция потепления климата может смениться на похолодание и наоборот.

"Существуют ярко выраженные состояния - потепление, похолодание, равновесие, к которым постоянно стремится система. И миллионы лет климат переходит от одного состояния к другому. Так вот, при усложнении модели и "увеличении масштабов" областей притяжения выяснилось, что при переходе от одного состояния к другому под воздействием внешнего фактора климат может "перескочить" и поменять траекторию", - поясняет Александров.

Кстати: хоть и принято связывать нынешние погодные аномалии с накоплением парниковых газов (CO2, например, находится сейчас на самом высоком уровне за 650 000 лет), физики полагают, что пресловутый переход на электромобили и прочие методы снижение выбросов вряд ли станут тем фактором, который повлияет на изменение траектории климата.