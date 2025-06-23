Российским ученым удалось создать костные имплантаты из отходов

Специалистам Сибирского федерального университета (СФУ) удалось разработать биосовместимые каркасы для восстановления костей из отходов пищевого производства, уменьшив себестоимость и зависимость от импорта. Об этом сообщают РИА Новости.

В современной медицине при лечении сложных переломов применяются биополимеры, которые также называют скаффолдами. В России для их производства используются дорогостоящие материалы зарубежного производства. Однако ученые разработали технологию создания биополимеров из доступных местных ресурсов, включая отходы от переработки рыбы и фритюрный жир.

В рамках этого процесса проводится компьютерная томография, создается модель каркаса, а затем с помощью 3D-печати изготавливается имплантат из биополимерной нити. Это позволяет создавать каркасы с заранее заданной структурой, которые можно использовать для восстановления костей. Такие каркасы могут помочь пациентам избежать повторных операций.

Инновационная разработка университета позволяет снизить себестоимость продукции на 50%, не теряя при этом в качестве. В перспективе планируется применять биополимеры для создания экологичной упаковки и других товаров.

Исследование финансируется Российским научным фондом, Красноярским краевым фондом науки и Министерством науки и высшего образования РФ.