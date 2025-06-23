Anker выпустит мощнейший пауэрбанк Prime 26K с общей мощностью 300 Вт

Компания Anker скоро представит свою новую флагманскую внешнюю батарею — Prime 26K Power Bank с мощностью до 300 Вт.

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Устройство получит аккумулятор на 26 000 мАч (99,75 Вт·ч) и сможет одновременно заряжать до трёх гаджетов: два через USB-C (до 140 Вт каждый) и один через USB-A (до 22,5 Вт).

Максимальная суммарная мощность составит 300 Вт, а сама батарея сможет заряжаться через двойной USB-C-вход (до 150 Вт) или через специальный Pogo-порт. Отображать остаток заряда и статус соединений будет цифровой дисплей.

Также заявлены температурный мониторинг и поддержка слабого тока для наушников с мелкими гаджетами.

Особенность модели — встроенный Bluetooth: с помощью приложения Anker можно удалённо следить за зарядом и управлять настройками. Благодаря объему батареи менее 100 Вт·ч, пауэрбанк будет допущен к перевозке в ручной клади на борту самолётов.

Официальная дата релиза и цена пока не раскрыты, но новинка точно будет дороже модели на 250 Вт, которая стоит около €150.