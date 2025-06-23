Ученые: Нейросети снижают мозговую активность

Использование нейросетей быстро входит в повседневную практику. Нейросети помогают писать самые разные тексты — от обычных поздравлений коллегам до журналистских статей и дипломных работ. Ученые измерили мозговую активность человека в зависимости от того, какие техники применялись в процессе создания текста и выяснили, что у людей, которые обращались за помощью к нейросети, мозг был менее активен, чем у тех, кто полагался исключительно на собственные силы.

Интересный эксперимент провели американские исследователи. Участниками стали 54 добровольца, которых поделили на три группы. Всем группам дали одинаковое задание — написать эссе на определенную тему. При этом первая группа должна была писать текст, не прибегая ни к каким внешним источникам, второй группе разрешили пользоваться ресурсами сети интернет (традиционным поиском), а третья могла обратиться к возможностям популярной нейросети ChatGPT.

Для большей достоверности результатов исследователи провели в каждой группе по три теста, а в четвертый раз поменяли группы — первая и вторая группы воспользовались нейросетью, а третья группа писала текст самостоятельно. Мозговую активность участников эксперимента измеряли с помощью энцефалограмм.

Ученые обнаружили, что люди, которые прибегали к помощи нейросети, демонстрировали сниженный уровень мозговой активности по сравнению с теми, кто писал тексты без внешней помощи. У тех, кто обращался к ресурсам интернета, уровень мозговой активностибыл выше, чем у группы, использовавшей нейросети, но ниже, чем у тех, кто полагался на собственные силы. При этом мозговая активность участников группы, пользовавшаяся нейросетями, даже при смене способа написания текста оказалась ниже, чем у группы, которая писала эссе самостоятельно. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.org.

Более того, люди, которые три раза подряд писали текст с помощью нейросети, а в четвертый раз были вынуждены работать без посторонней помощи, хуже воспроизводили только что написанный ими текст. Иными словами, использование нейросетей имело негативный пролонгированный эффект в виде снижения мозговой активности. Частое обращение к нейросетям может стать причиной ухудшения способности самостоятельно решать задачи, в том числе творческие и нестандартные.

Ранее стало известно, что в Мариинском театре представили первую в мире оперу, созданную с участием искусственного интеллекта. Премьера прошла в рамках культурной программы ПМЭФ—2025. Нейросетевые технологии помогли завершить мистическую оперу П.И. Чайковского «Мандрагора. Искусственный интеллект дописал музыку, либретто и сюжет произведения. также нейросеть поучаствовала в создании дизайна декораций. Однако не обошлось и без помощи человека: структуру оперу восстановил музыкант Петр Дранга, он же поработал над текстом и образами героев. Работа над оперой продолжалась больше года.