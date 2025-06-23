Разработана технология маркировки контента, созданного ИИ

В России разработали технологию маркировки контента, который был создан с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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"Введение в заблуждение и потребителей, и аудитории - дипфейк и прочие всякие вещи - они диктуют необходимость создания невидимой для обычного потребителя маркировки, так называемых водяных знаков. Такую технологию ИСП РАН уже разработал, идет подготовка к ее внедрению", - сказал вице-премьер.

Чернышенко добавил, что в настоящее время нововведение прорабатывается в кодексе этики ИИ. В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия планирует войти в число мировых лидеров по развитию ИИ.

Глава кабмина отметил, что две российские модели уже входят в топ по производительности и качеству. 9 июня вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что правительство РФ приняло решение о создании Центра развития искусственного интеллекта для систематизации внедрения технологии в стране. Организация будет заниматься отбором и распространением типовых решений, координировать работу госорганов, регионов и бизнеса.