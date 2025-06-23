В Арктике зафиксированы тревожные изменения в экосистемах

Ученые из Университета Эксетер зафиксировали активное расширение торфяников в Арктике на фоне стремительного потепления в регионе. Используя спутниковые снимки, данные с дронов и наземные наблюдения, исследователи проанализировали изменения границ этих водонасыщенных экосистем, которые играют ключевую роль в хранении углерода. Исследование опубликовано в Communications Earth & Environment.

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Торфяники, покрывающие около 3 процентов суши, содержат колоссальные запасы углерода — порядка 600 миллиардов тонн, что превышает запасы во всех лесах планеты. Ранее суровые климатические условия ограничивали их распространение, но теперь с повышением температуры торфяные болота быстро осваивают новые территории в Европе и Канаде.

Такое «озеленение» в краткосрочной перспективе помогает поглощать углекислый газ из атмосферы, но ученые предупреждают: при дальнейшем усилении потепления экосистемы могут деградировать, выбрасывая накопленный углерод обратно и усугубляя климатический кризис.

Исследование охватило 16 арктических участков с 1985 по 2023 год и показало значительный рост растительности на более чем двух третях из них. Авторы подчеркивают, что торфяники сегодня служат важным резервуаром углерода, но будущие климатические изменения могут привести к увеличению эмиссии парниковых газов, таких как метан, что требует дальнейшего мониторинга и изучения.

Ранее специалисты уже отметили сокращение зимнего сезона в российской Арктике за последние шесть десятилетий. Исследование показало, что весна приходит раньше, а начало зимы в некоторых регионах сдвигается, что связано с глобальными изменениями климата и атмосферной циркуляции.