Загадочные радиосигналы в Антарктиде озадачили ученых

Ученые NASA уловили с помощью детектора ANITA, который был запущен на воздушных шарах над Антарктидой, радиосигналы, природу которых пока невозможно объяснить, сообщает журнал Physical Review Letters.

© Wikipedia.org

Как говорится в публикации, этот детектор был создан для обнаружения радиоволн, возникающих при взаимодействии частиц нейтрино с антарктическим льдом.

Однако сигналы поступили из-под льда под углом около 30 градусов ниже горизонта, что говорит о том, что они прошли сквозь тысячи километров породы Земли. Ученые отмечают, что даже если это были нейтрино, которые действительно имеют способность проходить сквозь материю, все равно, такое препятствие должно было их поглотить.

Объяснить произошедшее ученые не смогли и пока признали сигнал аномальным, так как он сложно совместим с известной физикой частиц. Прорабатывается несколько гипотез - от обнаружения новой частицы, возможно даже темной материи, до влияния какого-то неизвестного эффекта.

Сейчас команда из Пенсильванского университета разрабатывает новый детектор PUEO повышенной чувствительности, чтобы с помощью него разгадать с чем им пришлось столкнуться в Антарктиде.