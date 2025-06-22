Названы смартфоны Xiaomi, Poco и Redmi, которые скоро получат обновление

Компания Xiaomi готовится к широкому международному развертыванию прошивки HyperOS 2.2, которую начнут выпускать на следующей неделе для более чем 40 гаджетов Xiaomi, Redmi и Poco для России, Европы и других регионов. Об этом сообщает IXBT.

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Среди гаджетов с российской версией прошивки в ближайшее время обновление получат Poco M6 Pro 4G, Redmi Note 13 Pro 4G, Xiaomi 14T Pro, Poco F6 Pro, Xiaomi 15 Ultra и планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. С полным списком и моделями для других регионов можно ознакомиться в источнике.

HyperOS 2.2 принесет пользователям доработанный интерфейс с более плавной анимацией, обновленную функцию HyperConnect, переработанное приложение камеры и расширенные возможности экрана блокировки.

Отмечается, что распространение прошивки будет происходить поэтапно, в зависимости от региона и модели устройства.

HyperOS — это операционная система Xiaomi, основанная на Android с глубокой интеграцией фирменных сервисов. Она создана пришла на смену прошивке MIUI и была разработана для создания единой экосистемы между смартфонами, планшетами, носимыми устройствами, телевизорами и умной техникой бренда.