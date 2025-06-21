В Северной Корее обнаружили смартфон с флагманской камерой Sony

Несмотря на ограниченный доступ к цифровым технологиям среди населения КНДР, северокорейские граждане пользуются смартфонами, один из которых удивил пользователей сети. Пользователь соцсети X (ранее Twitter) @feni_book опубликовал часть характеристик и фото смартфона из КНДР.

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Судя по фотографиям, устройство получило изогнутый экран, а также продвинутую систему камер с крупным основным дюймовым сенсором Sony IMX989 с разрешением 50 Мп и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив, что редкость даже по меркам китайских производителей.

На ободке камеры указано эквивалентное фокусное расстояние 18,7 мм и диафрагма f/1,9, что ранее встречалось только в моделях Sharp серии Aquos R7 и R8 Pro. Параметры третьей камеры не уточняются.

Разработка смартфона, как предполагается, велась при участии китайских партнеров, а финальная сборка осуществляется в КНДР.