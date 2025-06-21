Мощные магнитные бури накроют Землю в ближайшие дни

С начала следующей недели Землю ожидает продолжительный период геомагнитных возмущений, который продлится до июля. По данным специалистов, пик активности придется на среду и четверг (26-27 июня), когда интенсивность достигнет 5-6 баллов по геомагнитной шкале.

Особую опасность представляют 24-25 июня, когда уровень возмущений войдет в "красную зону". В эти дни метеозависимые люди могут испытывать сильные головные боли, перепады давления, повышенную утомляемость и нарушения сна.

Врачи рекомендуют подготовиться к неблагоприятному периоду:

- увеличить время отдыха и избегать стрессовых ситуаций;

- соблюдать питьевой режим и легкую диету;

- ограничить физические и эмоциональные нагрузки;

- больше времени проводить на свежем воздухе.

Специалисты отмечают, что текущая магнитная буря может оказаться одной из самых интенсивных в этом году. Особенно внимательными следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства.