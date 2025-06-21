Стало известно об одной из самых мощных DDoS-атак в истории

Компания Cloudflare сообщила о регистрации беспрецедентной DDoS-атаки мощностью 7,3 терабита в секунду (Тбит/с). В ArsTechnica назвали данную атаку «невообразимой» и одной из самых мощных в истории.

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Объем данных, обрушившийся на цель всего за 45 секунд, составил 37,4 ТБ. Обозначенный объем эквивалентен более чем 9300 полнометражным HD-фильмам или 7500 часам потокового HD-контента.

По данным Cloudflare, злоумышленники подвергли «ковровой бомбардировке» почти 22 000 портов одного IP-адреса клиента компании, что говорит о тщательной и хорошо спланированной природе атаки. Всего было атаковано 34 500 портов.

Подавляющее большинство трафика было передано в форме пакетов User Datagram Protocol (UDP). Особенностью данного протокола является то, что он не требует предварительной установки соединения. Это в свою очередь позволяет злоумышленникам мгновенно отправлять огромные объемы данных. Это приводит к насыщению интернет-канала цели или перегрузке ее внутренних ресурсов, вызывая отказ в обслуживании для легитимного трафика.

В работе российских сервисов произошел серьезный сбой в связи с DDoS-атаками

В Cloudflare отметили, что рекордная DDoS-атака использовала различные векторы. По данным компании, данный инцидент наглядно показал проблему растущей угрозы от подобных киберинцидентов.