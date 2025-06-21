Названы лучшие и дешевые ноутбуки с плавными экранами на 120 Гц

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех недорогих ноутбуков с плавными экранами с частотой 120 Гц.

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Открывает список Xiaomi RedmiBook 14 (2024) за 52,2 тыс. руб., оснащенный 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,8K и частотой 120 Гц. За производительность устройства отвечает процессор Intel Core i5-13500H, дополненный 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ. Среди прочих особенностей этой модели отмечают высокую автономность, веб-камеру с разрешением Full HD, стереодинамики, множество разъемов и интеграция с гаджетами на HyperOS.

Следом идет Infinix Inbook Air Pro+ стоимостью 56,4 тыс. руб. Он весит 1 кг при толщине 15,3 мм, а также предлагает 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K и частотой 120 Гц, а на боковых гранях предусмотрены USB-C, USB-A, HDMI и разъем для наушников. Он комплектуется процессором Intel Core i5-1334U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ. Ноутбук может похвастаться высокой автономностью, функцией разблокировки по лицу, стереодинамиками и продвинутой системой охлаждения.

Замыкает подборку Honor MagicBook X16 Plus. При цене в 58,3 тыс. руб. он может похвастаться IPS-экраном на 16 дюймов с разрешением 2,5K, частотой 120 Гц, производительным процессором AMD Ryzen 7 8845HS, 16 ГБ ОЗУ и SSD-накопителем на 512 ГБ, высокой автономностью, сканером отпечатков пальцев в кнопке включения и стереодинамиками.