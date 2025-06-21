Дизайнерам предложили почти 4 млн рублей за новый дизайн в Telegram

Telegram запустил международный конкурс для дизайнеров и разработчиков, целью которого является полная переработка пользовательских профилей в Android-версии мессенджера. На это обратил внимание канал «Код Дурова».

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Общий призовой фонд конкурса составляет $50 тыс. (около 3,92 млн руб.). Победитель получит не только денежное вознаграждение, но и приглашение на работу в Дубае с потенциальной годовой зарплатой до $1 млн (около 78,5 млн руб.).

Участникам предлагается переосмыслить внешний вид и структуру всех видов профилей — пользовательских профилей, групп, каналов и чатов с вкладками. Решения должны учитывать как светлую, так и темную темы оформления, а также взаимодействие с дополнительными элементами, включая отображение подарков и вкладок.

Заявки от участников принимаются до 11 июля 2025 года, 23:59 по дубайскому времени.

Когда ожидается редизайн мессенджера для Android, не уточняется. Основные элементы Telegram не менялись с выхода мессенджера в 2013 году. Годом позже приложение стало доступно для iPhone.