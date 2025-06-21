Представлены умные очки Meta* с нейросетью и камерой на 12 Мп

Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) в сотрудничестве с Oakley анонсировала новую модель смарт-очков — Oakley Meta HSTN стоимостью от $399 (около 31,3 тыс. руб.).

Устройство выполнено в классическом дизайне линейки Oakley HSTN и оснащено 12-мегапиксельной камерой, способной снимать видео в разрешении 3K. Очки также получили встроенные динамики и микрофоны, а корпус защищен от влаги по стандарту IPX4.

По заявлению компании, очки способны проработать до пяти часов в режиме прослушивания музыки, до восьми часов при смешанном использовании и до 19 часов в режиме ожидания. Быстрая зарядка до 50% занимает около 20 минут при использовании фирменного кейса.

Как и в предыдущих моделях линейки Meta Ray-Ban, в новинке реализована поддержка ИИ-системы Meta AI. Пользователи смогут взаимодействовать с голосовым помощником: получать справочную информацию, управлять записью видео, отправлять сообщения и совершать звонки.

Базовая версия будет доступна с лета по цене от $399, тогда как лимитированная версия обойдется уже в $499 (около 39,1 тыс. руб.). Варианты исполнения включают шесть цветовых сочетаний оправы и линз. Очки появятся на рынках США, Великобритании и других стран.