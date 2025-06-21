«Лаборатория Касперского» выявила новую схему заражения смартфонов Android

На российском рынке участились случаи продажи Android-смартфонов с уже встроенным вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщил РИА Новости директор по потребительскому бизнесу «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

По его словам, злоумышленники заражают устройства еще на этапе прошивки — до попадания на прилавки. Такие смартфоны чаще всего оказываются поддельными и нередко продаются через онлайн-платформы и маркетплейсы.

Специалисты компании зафиксировали, что установленное ПО может похищать данные из мессенджеров и социальных сетей, подменять номера телефонов, отправлять сообщения от имени пользователя, а также воровать криптовалюту. При этом владелец устройства зачастую даже не подозревает, что его смартфон заражен.

Гербер подчеркнул, что такие вирусы технически сложны и трудны для обнаружения. Он посоветовал россиянам приобретать мобильные устройства только у проверенных брендов и в официальных магазинах.