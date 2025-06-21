Искусственный интеллект связали с угрозой ядерного армагеддона и Третьей мировой войны

Международные эксперты по конфликтам опасаются, что искусственный интеллект может случайно спровоцировать ядерный армагеддон и Третью мировую войну.

© Московский Комсомолец

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI), ведущая в мире организация по ядерным оценкам, заявил, что такие технологии, как искусственный интеллект, увеличивают риск, связанный с ростом глобальных ядерных запасов, пишет Daily Mail.

SIPRI указал на быстро растущий арсенал Китая - с 500 до 600 единиц за один год, а также на скорое истечение срока действия окончательного договора о контроле над вооружениями между США и Россией.

Директор института Дэн Смит предупредил: "Одним из компонентов грядущей гонки вооружений станет попытка завоевать и сохранить конкурентное преимущество в области искусственного интеллекта (ИИ), как в наступательных, так и в оборонительных целях. В этом есть свои преимущества, но неосторожное внедрение искусственного интеллекта может значительно увеличить ядерный риск".

Дэн Смит подчеркивает, что, хотя искусственный интеллект может облегчить оценку соблюдения государствами ядерного соглашения, он также, вероятно, даст странам, а также группам-изгоям, возможность принимать более быстрые и менее продуманные решения.

"Поскольку новые технологии ускоряют принятие решений в кризисных ситуациях, существует также риск войны в результате недопонимания или даже технической аварии", - говорит эксперт. "Есть признаки того, что начинается новая гонка ядерных вооружений. По сравнению с предыдущим, риски, вероятно, будут более разнообразными и серьезными", – отмечает Daily Mail.

На данный момент ядерным оружием формально обладают девять стран, напоминает Daily Mail. В то время как пять из них - Великобритания, Франция, США, Россия и Китай - подписали договор о нераспространении ядерного оружия, Индия и Пакистан этого не сделали. Северная Корея подписала его, но отозвала свою подпись незадолго до проведения своего первого ядерного испытания. Израиль, тем временем, не подписал ДНЯО и никогда публично не заявлял о наличии у него ядерного оружия - считается, что он обладает 90 ядерными боеголовками. В настоящее время Израиль воюет с Ираном, страной, которую обвиняют в разработке технологий, необходимых для создания ядерных бомб.

На днях президент США Дональд Трамп призвал иранцев эвакуироваться из Тегерана, сославшись на то, что, по его словам, иранское правительство отвергло сделку по ограничению разработки ядерного оружия. Мировые лидеры, собравшиеся на саммит "Большой семерки" в Канаде, призвали к деэскалации самого серьезного в истории конфликта между региональными противниками, заявив, что Иран является источником нестабильности и никогда не должен обладать ядерным оружием, в то же время подтвердив право Израиля на самооборону.

Трамп, который досрочно покинул саммит из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что его отъезд "никак не связан" с работой над соглашением между Израилем и Ираном после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США выступили с инициативой о прекращении огня.