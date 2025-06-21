В ядре Земли обнаружена утечка: ученые заметили таинственный "призрачный шлейф"

Ученые заметили таинственный "призрачный шлейф" в Омане – и эта находка наводит их на мысль, что ядро Земли может протекать. Таинственный "призрачный шлейф" был обнаружен под восточной частью султаната на Аравийском полуострове. Этот горячий столб мягкой породы, исходящий из ядра Земли, поднимается вверх на глубину 660 км под поверхностью планеты. До сих пор призрачный шлейф был скрыт, потому что он не прорвался на поверхность и не образовал вулканов.

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В ходе исследования ученые доказали, что "призрачный шлейф" существует, изучив, как он замедляет проходящие волны землетрясения, пишет Daily Mail. Поскольку волны движутся медленнее по горячим мягким породам, это является ключевым признаком того, что под поверхностью скрывается шлейф.

Доказав существование одного призрачного столба, исследователи говорят, что, возможно, их еще много по всему миру. Вызывает беспокойство то, что ядро Земли теряет тепло быстрее, чем предполагали ранее ученые.

Ведущий автор исследования, доктор Саймон Пилия из Университета нефти, инженерии и геонаук имени короля Фахда в Саудовской Аравии, рассказывает MailOnline: "Это напоминание о том, что тишина на поверхности не означает, что мантия спокойна".

Призрачные шлейфы - это разновидность мантийных шлейфов, столбы горячей породы, которые образуются, когда тепло поднимается от границы внешнего ядра Земли, находящегося примерно в 2890 км под поверхностью. Их обычно легко обнаружить, потому что они вызывают сильную вулканическую активность на поверхности, когда расплавленная порода поднимается вверх.

Доктор Пилия говорит: "Призрачный шлейф - это мантийный шлейф, который не вызывает заметного поверхностного вулканизма, что делает его, по сути, "невидимым" для традиционных геологических наблюдений".

Хотя в Омане нет вулканов, доктор Пилия подчеркивает, что сейсмические волны от землетрясений замедляются по мере прохождения через этот район.

Проанализировав, как искривлялись эти волны, доктор Пилия, назвавший объект "Дани" в честь своего сына, понял, что под землей может быть спрятан цилиндр из раскаленного камня. Доктор Пилия и его соавторы использовали геологические данные и компьютерное моделирование, чтобы показать, как наличие мантийного шлейфа согласуется с тем, что геологи уже знают об этом районе. В совокупности эти данные убедительно доказывают, что под землей скрывается неуловимый призрачный шлейф.

Доктор Пилия говорит: "Несмотря на отсутствие поверхностной вулканической активности, все глубинные сигналы о шлейфе налицо".

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Судя по этим данным, шлейф, вероятно, представляет собой цилиндр диаметром около 200-300 км и простирается на глубину не менее 660 км, пишет Daily Mail. Породы внутри шлейфа на 300°C горячее окружающей мантии. Несмотря на то, что эти породы чрезвычайно горячие, исследователи говорят, что шлейф не вызывает вулканической активности из-за "крышки" из горных пород вблизи поверхности. В отличие от многих других шлейфов, этот слой породы толщиной в 100 км не дает шлейфу расплавиться на пути к поверхности.

Саймон Пилия говорит: "Даже если шлейф горячий - а наши данные свидетельствуют о том, что так оно и есть, - давление на этих глубинах очень затрудняет образование расплава и его выход на поверхность. Таким образом, шлейф существует, но, по сути, он находится в ловушке". К счастью для жителей Омана, говорит доктор Пилия, это означает, что "очень маловероятно", что шлейф вызовет какую-либо вулканическую активность в обозримом будущем.

Согласно моделированию, этот шлейф существовал по меньшей мере 40 миллионов лет, в течение которых он влиял на дрейф индийской континентальной плиты. Этот шлейф может также объяснить, почему некоторые районы Омана продолжают подниматься даже после того, как прекратилось тектоническое сжатие - процесс, который сжимает земную кору вместе. Самое главное, это открытие также говорит о том, что там может быть много других призрачных шлейфов, ожидающих своего обнаружения, особенно под участками с толстыми скальными шапками. Это означало бы, что из ядра Земли вытекает больше тепла, чем предполагалось ранее исследователями, что может иметь серьезные последствия для изучения внутренних слоев Земли, отмечает Daily Mail. Мантийные шлейфы являются ключевой частью того, как Земля распределяет тепло и давление глубоко под поверхностью. Исследования показали, что они тесно связаны с тектоникой плит, магнитным полем планеты и даже эволюцией жизни на Земле.

Доктор Пилия указывает, что, "вероятно", по всему миру существует еще много призрачных шлейфов, но они могут быть небольшими и их трудно обнаружить без специальных сетей сейсмических детекторов: "Что выделяет шлейф Дани, так это то, что у нас были нужные данные в нужном месте, чтобы наконец увидеть его. Это напоминание о том, что тишина на поверхности не означает, что мантия спокойна".