МВД опровергло информацию о крупнейшей утечке 16 млрд паролей

Информация о крупнейшей утечке 16 млрд паролей не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Там пояснили, что речь идет о большом архиве, собранном за много лет различными вредоносными программами. В этом «огромном наборе очень много повторяющейся информации, устаревших паролей и данных, которые уже были скомпрометированы ранее».

Таким образом это не новая масштабная утечка, заключили в ведомстве. При этом в управлении отметили, что «объем данных большой и, соответственно, риски значительные».

Об обнаружении масштабной утечки ранее объявили исследователи Cybernews. По их словам, в открытом доступе оказались 16 млрд паролей и логинов от аккаунтов пользователей популярных сервисов. При этом отмечалось, что информация в опубликованных базах организована очень удобно для злоумышленников.