Google скоро позволит «транслировать» приложения между Android-устройствами

В коде новой бета-версии Google Play Services (25.24.31) обнаружены упоминания о новой функции под названием App Cast. Хотя пока она не работает и не имеет пользовательского интерфейса, строки кода намекают на возможность «транслировать» приложения с одного Android-устройства на другое.

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Судя по найденным фразам вроде «Получение списка приложений с удалённого устройства», Google разрабатывает инструмент, который может показывать список установленных приложений на другом устройстве, запускать их удалённо и, возможно, использовать их без установки.

Пока неясно, как именно это будет работать и зачем это нужно. Также не исключено, что App Cast будет поддерживать трансляцию приложений на телевизоры с Google TV.

Функция пока не подтверждена официально, и её появление в финальных версиях Android не гарантировано.