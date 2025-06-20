Вирус Godfather начал взламывать банковские приложения на Android

Новая версия вредоносного ПО Godfather для Android представляет серьезную угрозу для пользователей банковских и финансовых приложений по всему миру. Вирус использует уникальную тактику создания изолированных виртуальных сред на мобильных устройствах для кражи конфиденциальных данных и проведения несанкционированных транзакций. Об этом сообщает издание Bleeping Computer (BC).

Как сообщает компания Zimperium, проанализировавшая угрозу, Godfather запускает легитимные приложения внутри контролируемой виртуальной среды. Это позволяет вредоносу в реальном времени шпионить за действиями пользователя, перехватывать учетные данные и манипулировать транзакциями, при этом поддерживая полную визуальную маскировку. Пользователь видит обычный интерфейс приложения, не подозревая о скрытой активности. Механизм действия напоминает тактику другого вредоноса FjordPhantom, но Godfather значительно расширяет свои возможности, используя полноценную виртуальную файловую систему и перехват системных вызовов.

Масштабы атаки Godfather впечатляют: он нацелен на более чем 500 банковских, криптовалютных и других финансовых приложений по всему миру. Вредонос способен записывать учетные данные, пароли, PIN-коды, фиксировать касания экрана и даже перехватывать ответы от банковских серверов. Для обмана жертв вирус отображает фальшивые экраны блокировки или обновления, а также черные экраны, пока операторы удаленно управляют устройством, инициируя платежи или переводы.

Godfather впервые был замечен в марте 2021 года и с тех пор претерпел значительную эволюцию. Если предыдущие версии, например, проанализированная Group-IB в декабре 2022 года, использовали HTML-наложения, то нынешняя версия перешла на более скрытную и мощную технологию виртуализации. Хотя текущая кампания, обнаруженная Zimperium, сфокусирована на десятке турецких банковских приложений, операторы Godfather могут активировать другие подмножества из 500 целевых приложений для атак в различных регионах.

Для защиты от этого изощренного вредоноса эксперты рекомендуют загружать приложения только из официального магазина Google Play.